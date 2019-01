Marketing, gli strumenti tradizionali per la crescita del brand

Un discorso che va parzialmente in controtendenza con il mercato attuale caratterizzato dal ricorso esasperato a strumenti multimediali, tecnologici, innovativi. Lasciamo per un attimo da parte internet e tutto ciò che da esso è derivato e torniamo indietro con la memoria: quali sono gli strumenti di marketing, quindi pubblicitari, più utili nell’attuale mercato? Esistono prodotti che non siano legati a logiche virtuali e che siano ancora validi?

Ovviamente la risposta è affermativa e procede di pari passo con la necessità di fare affidamento su una serie di strumenti di marketing tradizionale che non passeranno mai di moda. Qualche esempio, tanto per rendere più chiaro il concetto e circoscrivere meglio l’ambito del quale si sta parlando?

I biglietti da visita, niente meglio di loro può rendere l’idea di quanto si sta sostenendo. Pur in epoca di virtuale e multimediale questi strumento continuano ad essere fondamentali in ottica business; il primo approccio per pubblicizzare la propria attività e scambiarsi contatti con finalità lavorativa quando si conoscono altri professionisti. L’effetto di porgere nelle mani del nostro interlocutore un biglietto ben curato e realizzato ancora non può essere sostituito da alcuno strumento multimediale.

Altro esempio, i calendari personalizzati: si parla di un’idea intelligente da regalare a clienti e potenziali clienti partendo dal presupposto che i calendari rientrano tra quei prodotti di grande utilizzo. Oggetti che probabilmente in molti non andrebbero ad acquistare ma dei quali si comprende l’utilità soltanto quando fanno la loro figura in qualche angolo della casa o dell’ufficio. Il valore aggiunto in ottica marketing è dato dal fatto che per un anno, 12 mesi, il prodotto resterà appeso in qualche casa o sulla scrivania di qualche ufficio portando in bella mostra il logo della azienda che si decide promuovere.

Ultimo esempio, i volantini: ancora oggi quando si predispone una campagna pubblicitaria è ai volantini pubblicitari che vola subito il pensiero. I famosi fogli di carta all’interno dei quali si vanno a promuovere offerte speciali, prodotti o servizi e che vengono recapitati a domicilio, diffusi in giro, consegnati direttamente all’utente. Ci si sta qui riferendo ad una delle forme più efficaci di pubblicità per quanto strano ciò possa apparire nell’epoca attuale caratterizzata dal ricorso massiccio a strategie di web marketing. Per la serie, i tempi cambiano ma alcuni prodotti restano.