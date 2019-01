Pauroso incendio in via Caniga dove ha ceduto anche il tetto di legno dello stabile Accertamenti in corso sui recenti lavori di ampliamento dell’edificio

SASSARI. Il crepitare vicinissimo delle fiamme li ha svegliati all’improvviso e li ha catapultati nel peggiore degli incubi. Sergio Marras e Sara Macciocu, coppia di trentenni sassaresi residenti al numero 126 di via Caniga, nelle campagne di Sassari, ieri mattina hanno perso tutto ciò che possedevano nell’incendio del loro appartamento. L’alloggio, che fa parte di un complesso bifamiliare, è stato raso al suolo. È un caso che la coppia sia uscita incolume dal pauroso rogo divampato nella piccola camera da letto.

Ora sulle cause dell’incendio indaga la polizia locale, che ieri mattina è arrivata in via Caniga mentre le squadre dei vigili del fuoco finivano di domare le fiamme.

L’allarme è scattato poco dopo le 11. La coppia stava ancora dormendo e si è svegliata di soprassalto quando le fiamme erano già nella camera da letto. La prontezza di riflessi dei due è stata determinante: Sergio e Sara si sono precipitati fuori di casa e hanno chiesto aiuto.

Dall’appartamento confinante sono immediatamente arrivati i vicini della coppia, ma il loro intervento è stato inutile. Le fiamme, subito diventate altissime, hanno infatti raggiunto il tetto di legno che in breve tempo ha ceduto di schianto. I vigili del fuoco, arrivati dopo pochi minuti in via Caniga, hanno evitato che le fiamme si propagassero all’altro appartamento che comunque è rimasto parzialmente danneggiato. Ha resistito la parte originaria, quella in muratura, dell’edificio che di recente è stato oggetto di un intervento di ampliamento per la realizzazione di due unità abitative. La polizia locale sta verificando se questo lavoro fosse stato autorizzato con una regolare licenza edilizia e se gli impianti fossero a norma, in modo particolare quello elettrico. Dai primi accertamenti, pare che a causare la scintilla che ha innescato il rogo sia stato un surriscaldamento dell’impianto elettrico. Mentre per dire l’ultima parola sulle cause del rogo bisogna aspettare che i vigili del fuoco depositino la loro relazione, gli effetti dell’incendio sono una realtà evidente.

La coppia di sassaresi ha perso tutto ciò che possedeva e ieri mattina ha assistito sotto choc alle operazioni di spegnimento e di bonifica.