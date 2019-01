Spari in un circolo, ferito un ex orafo

SASSARI. Ancora spari e paura al centro storico e questa volta solo per miracolo non c’è scappato il morto. L’agguato notturno – in stile mafioso – è andato in scena intorno alla mezzanotte di sabato all’interno del circolo privato “Capit Club” di via Al Rosello, a due passi dal mercato civico.

In una saletta interna del locale era in corso la solita serata di karaoke, mentre Antonio Angelo Deffenu, 61 anni, ex orafo e un passato turbolento, si trovava al bancone. Un uomo, a volto scoperto, è entrato nel locale con una pistola in mano e si è diretto verso di lui. Dall’arma di piccolo calibro, molto probabilmente una “22”, sono partiti tre colpi in rapida successione. Uno solo è andato a segno, raggiungendo Deffenu a una gamba. Il proiettile ha trapassato la coscia del 61enne che di è accasciato e ha iniziato a perdere molto sangue.

Soccorso dai gestori del locale e da alcuni avventori, poco dopo l’ex orafo è stato accompagnato al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza del 118. Qualcuno ha dato l’allarme e sul posto si sono precipitati anche gli agenti della squadra volante e gli investigatori della squadra mobile. Quando gli uomini della questura sono entrati nel locale di via Al Rosello molti avventori si erano però già dileguati.

Immediatamente sono scattate le ricerche della persona che ha sparato, ma né la vittima né le persone presenti all’interno del circolo sono state in grado di fornire dettagli utili alle indagini.

L’unico dato certo è che dopo aver esploso i tre colpi di pistola l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce nei vicoletti bui e deserti del città vecchia. All’interno del “Capit Club” sono arrivati anche gli esperti della Scientifica che hanno eseguito i rilievi e lavorato a lungo per cercare di trovare qualche elemento utile per risalire al responsabile del tentato omicidio. Ieri mattina, su disposizione del sostituto procuratore Beatrice Giovannetti, il locale privato è stato messo sotto sequestro. E sempre in mattinata i medici del Santissima Annunziata hanno sottoposto Antonio Angelo Deffenu a un intervento di ricostruzione di un’arteria della gamba gravemente danneggiata dall’ingresso del proiettile. L’uomo se l’è vista brutta, ma è stato dichiarato fuori pericolo. Per tutta la giornata gli investigatori della squadra mobile hanno lavorato per dare un nome e un volto al mancato killer.

Tutta la zona intorno al circolo privato è stata passata al setaccio alla ricerca di telecamere. L’aggressore potrebbe infatti essere stato ripreso prima o dopo l’agguato all’interno del locale.

All’origine della sparatoria potrebbe esserci un regolamento di conti. Antonio Angelo Deffenu in passato ha avuto più di un problema con la giustizia. L’ultima volta per lui le manette erano scattate ad aprile di due anni