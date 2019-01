Nuoro, nel 2018 sequestrate 15mila piante di marijuana - è servito un camion per trasportarla tutta

Oltre 200 arresti e duemila persone denunciate. Sono questi i risultati più significativi delle attività del 2018 portate avanti dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro diretto dal colonnello Franco Di Pietro.

correndo i dati del bilancio diffuso in questi giorni, si legge che i delitti perseguiti dall'Arma della provincia sono stati complessivamente poco meno di 5.000, in netto calo rispetto all'anno 2017.

In trend positivo rispetto al 2017 anche il rapporto delitti perseguiti/scoperti, così come positivo il dato relativo al decisivo calo dei furti (- 20%).

Ancora, circa 600 i servizi coordinati straordinari per prevenire le rapine, attuati impegnando pressoché quotidianamente circa mille militari.

Circa 125mila le persone identificate in totale e 94mila i veicoli controllati, per complessive 6.200 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Per quanto riguarda la lotta allao spaccio di droga, ricorda il Comando, "il 2018 sarà ricordato come uno degli anni più importanti in tale ambito, con il sequestro delle tre piantagioni di marjiuana più grandi mai rinvenute nell'isola, con oltre 15mila piante di cannabis estirpate, per un totale di circa 10 tonnellate di prodotto di ottima qualità".

