Il sindaco di Maracalagonis Mario Fadda si candida alle elezioni regionali di fine febbraio.

Lo ha annunciato questo mattina lo stesso Fadda che si presenterà con la lista dell'Udc Sardegna.

Fadda in passato è stato anche consigliere provinciale.

È attualmente il sindaco di Maracalagonis dopo averlo fatto anche in altre legislature.

Non sono da escludere altre candidature in paese anche se finora non è trapelato nulla di ufficiale.

Fonte: L'Unione Sarda