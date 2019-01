Furono 354 i soldati sassaresi morti nella Prima guerra mondiale: medaglia del Comune

SASSARI. Il Comune di Sassari consegnerà una medaglia per ognuno dei 354 soldati sassaresi morti o dispersi al fronte in Friuli Venezia Giulia, durante la Prima Guerra Mondiale. Il 28 gennaio, in occasione della «Festa di Corpo e delle Bandiere di Guerra dei Reggimenti storici (151° e 152°)» indetta dalla Brigata Sassari per l'anniversario della Battaglia dei Tre Monti, il sindaco Nicola Sanna consegnerà al rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti e reduci una medaglia simbolica per onorare i 354 caduti.

Successivamente, nel corso di una cerimonia che si svolgerà a marzo 2019, il primo cittadino consegnerà le medaglie premio a tutti i discendenti dei caduti che abbiano fatto apposita richiesta al Comune. Nella home page del sito dell'amministrazione

è possibile consultare l'elenco dei 354 caduti e scaricare il modello di dichiarazione per il ritiro delle medaglie.

Le iniziative rientrano nell'ambito dell'evento «Albo d'oro», patrocinato dal Ministero della Difesa e promosso dall'Associazione nazionale combattenti e reduci.