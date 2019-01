Casteddu On Line

Mercoledì 9 gennaio, in occasione del suo quarantesimo compleanno, il Consiglio Comunale consegnerà all’ex calciatore del Cagliari, Daniele Conti, un riconoscimento per la carriera sportiva e per l’attaccamento dimostrato alla maglia della squadra della città.

La cerimonia è fissata per le 16,30 e precederà l’inizio dei lavori del Consiglio.

