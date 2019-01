Incidente sul lavoro questo pomeriggio, attorno alle 15, a Iglesias in una ditta di auto demolizioni, in località Martiadas. Un operaio di 57 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto ferito con la fiamma ossidrica, ustionandosi una gamba. Subito soccorso dagli operatori del 118 allertati dai colleghi, l’uomo è stato trasportato al Brotzu con l’elisoccorso, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Iglesias, in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.

L'articolo Incidente sul lavoro a Iglesias: operaio ustionato con la fiamma ossidrica proviene da Casteddu On line.