Elezioni Regionali: Piana convoca Di Gangi

ALGHERO - Il coordinatore regionale del partito Energie per l’Italia Tore Piana ha chiamato a far parte della delegazione di Epi al tavolo del Centrodestra, convocato oggi (lunedì) a Cagliari, il vicecoordinatore regionale del partito Marco Di Gangi. Per l'algherese rappresenta il riconoscimento dell’importanza politica che la sua città svolge nel partito.

«Il coinvolgimento di Marco Di Gangi in questa fase politica cruciale per il partito di Epi, rappresenta la stima che lo stesso partito nutre nella persona - afferma Tore Piana - Sarà indubbiamente un nostro valore aggiunto, anche in previsione degli appuntamenti elettorali futuri di Alghero. Ho chiesto a Marco di candidarsi alle Regionali, spetta a lui ora la scelta definitiva, dopo aver sentito il Direttivo Epi di Alghero», ha concluso il coordinatore regionale.

Nella foto: Marco Di Gangi

Fonte: Alguer