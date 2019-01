Piani personalizzati: domande entro la metà di febbraio

Dopo la proroga della Regione il Comune di Oristano apre la nuova annualità

La Giunta Regionale ha autorizzato la proroga dei Piani Personalizzati di sostegno a favore delle persone con grave disabilità al 30 aprile prossimo, secondo gli importi mensili già erogati per il 2018.

La Giunta Regionale ha, inoltre, disposto che i piani in essere al 31.12.2018 saranno rivalutati con l’aggiornamento della scheda sociale, del nuovo ISEE 2019, e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. Il beneficio della nuova rivalutazione decorrerà a far data dal 01.05.2019. La Regione ha anche stabiligto che i piani personalizzati di nuova attivazione siano avviati dal 01.05.2019 a favore dei cittadini con certificazione della disabilità grave posseduta entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Il Comune di Oristano ricorda che la modulistica e l’avviso pubblico integrale è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Servizio Informacittà e sul sito internet www.comune.oristano.it.

Le domande per poter usufruire dei piani legge 162/98 devono essere presentate entro il 15 febbraio prossimo.

Per informazioni e chiarimenti, i cittadini interessati, possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Oristano nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì dalle ore 16 alle ore 18.

