LavoRas per 103 persone ad Alghero: primi bandi

L’investimento contenuto nel programma regionale integrato per sostenere la ripresa del mercato del lavoro in Sardegna interviene ad Alghero con oltre 1,3milioni di euro. Inizia il primo cantiere comunale: le domande entro martedì 15 gennaio

ALGHERO - L’investimento contenuto nel programma regionale integrato per sostenere la ripresa del mercato del lavoro in Sardegna interviene ad Alghero con oltre 1,3milioni di euro. L'obbiettivo è quello di offrire un’occasione occupazionale con misure mirate e forti stanziamenti, per incidere concretamente sul fronte occupazionale. Sei cantieri approntati dal Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Società In house per tante tipologie di lavoratori.

Si va dalla digitalizzazioni dei beni culturali della biblioteca e dell’archivio, prevenzione incendi e pulitura strade comunali, accesso e fruibilità al sito di Palmavera, nuove tecnologie per il miglioramento delle conoscenze culturali dei luoghi, riqualificazione e forestazione verde urbano, al censimento aree pubbliche e verdi. Diversi i profili e le qualifiche previste: dai più giovani ed a quelli avanti con gli anni, alle donne, a chi non ha professionalità specifiche ed ai laureati, a chi non ha mai avuto un’occupazione ed a coloro che invece sono fuoriusciti dal mercato del lavoro.

«Misure concrete e stanziamenti certi – commenta il sindaco di Alghero Mario Bruno – con una visione più attenta al fenomeno della disoccupazione giovanile. Ora al via i cantieri per intervenire con rapidità e immettere in circuito le risorse». Il primo cantiere è già pronto: si tratta del progetto di prevenzione incendi e pulitura strade comunali, per il quale si richiedono dieci operai. Otto mesi di lavoro è la durata per tutti i cantieri. Le figure richieste dal Centro per l’impiego di Alghero, in Via Sergio Atzeni 10 (indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) sono un impiegato tecnico, cinque operai specializzati, quattro operai comuni con Ccnl per cooperative sociali di tipo B. Il termine delle presentazione delle domande è stato fissato a martedì 15 gennaio.

