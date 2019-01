Corsa a 4 per le politiche, un segnale per le regionali

Elezioni supplettive, i candidati: Daniela Noli, Luca Caschili, Enrico Balletto e Andrea Frailis

SASSARI. Chi governa a Roma sa che non deve sottovalutare le regionali sarde. Una tornata elettorale che di solito punisce chi siede a Palazzo Chigi e anticipa quelli che saranno gli scenari nazionali. Perlomeno così va da 25 anni. Nel 1994 i Progressisti sconfitti alle politiche da Berlusconi conquistarono la Regione, cinque anni dopo andò in scena il film contrario con il trionfo del centrodestra. Nel 2014, in piena epoca berlusconiana, nell’isola si impose Soru, che però cinque anni dopo fu mandato ko da Cappellacci, costringendo Veltroni a dimettersi dalla segreteria del Pd. Cinque anni fa la vittoria di Pigliaru fu di fatto anche un via libera alla staffetta forzata tra Letta e Renzi a Palazzo Chigi. E anche quest’anno le regionali di febbraio saranno un banco di prova per chi sta a Roma. Per la maggioranza M5s-Lega, divisa nella corsa al palazzo della Regione, ma anche per il centrosinistra che prova a scacciare i fantasmi del 4 marzo con una ritrovata unità che in casa Pd mancava da tempo immemore. Ma la sfida delle regionali del 24 febbraio avrà un antipasto il 20 gennaio, quando il collegio di Cagliari ritornerà al voto per scegliere il successore di Andrea Mura, l’ex deputato-velista che ha lasciato il Parlamento dopo l’espulsione dal Movimento 5 stelle. Una sfida a quattro che vedrà in corsa il centrosinistra (ri)unito intorno alla figura di Andrea Frailis, giornalista in pensione, volto storico di Videolina, il centrodestra anch’esso (ri)unito sulla psicoterapeuta forzista Daniela Noli, il Movimento 5 stelle che schiera l’ingegnere Luca Caschili, assessore a Carbonia, e la destra di CasaPound che si affida all’allenatore di pallavolo Enrico Balletto. Un test elettorale che potrà avere mille ripercussioni, sia sul piano regionale che nazionale, ma di cui, a onore il vero, quasi nessuno è a conoscenza.

Centrosinistra. In pochi infatti sanno che il 20 gennaio sono aperte le urne. A raccontarlo sono gli stessi candidati, che prima di chiedere il voto devono informare i cittadini che ci saranno le elezioni. Una doppia sfida, insomma, che però a ridosso delle regionali acquista un significato enorme. «Non ho la palla di vetro, ma di una cosa sono sicuro: né le suppletive né le regionali finiranno come il 4 marzo». Andrea Frailis è il candidato del centrosinistra, che nell’isola si è ribattezzato Progressisti di Sardegna, la stessa coalizione che un mese dopo affronterà le regionali con Massimo Zedda al timone. «Noi una vittoria la abbiamo già ottenuta prima del voto – dice ancora Frailis –. La coalizione di 11 sigle si è compattata sul mio nome. Un risultato che è motivo personale di orgoglio. Ma non solo: girando per il collegio mi sono reso conto che rispetto ai mesi passati l’aria è cambiata. I pilastri del governo giallo-verde-nero stanno crollando uno dopo l’altro. Nella manovra non c’è nulla per la Sardegna, ancora meno per l’area metropolitana di Cagliari. Le azioni del governo tendono a privilegiare Lombardia e Veneto. Senza contare la grande contraddizione di questa maggioranza tra Roma e Cagliari». Frailis fa riferimento al fatto che M5s e Lega, alleati al governo, si presentano da avversari in Sardegna. «Mi piacerebbe capire se la candidata della Lega ma espressione di Forza Italia voterà la fiducia al governo Conte».

Centrodestra. Di fronte alla domanda Daniela Noli, psicoterapeutica che ha ottenuto la nomination battendo la concorrenza di diversi big del suo partito, Forza Italia, non si scompone. «Io appartengo al progetto del centrodestra e apprezzo le scelte di Salvini e della Lega che si battono per la legalità, la sicurezza, le imprese. Io credo sia fondamentale portare un’altra voce dei sardi in Parlamento. La maggior parte dei cittadini purtroppo non sa che neanche si vota il 20 gennaio. Per questo motivo cercherò di stare il più possibile in mezzo alla gente tra i mercati e le piazze di tutti i comuni del collegio. Vincere questa sfida sarà molto importante per il centrodestra, perché - non dimentichiamolo - questo è il collegio del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. Sarà fondamentale dare un segnale, forte propedeutico alla vittoria di febbraio». Sulla fiducia Noli però non si sbilancia. Troppo delicata la questione, visto che i suoi maggiori sostenitori, Forza Italia e Lega, a Roma siedono uno all’opposizione e uno in maggioranza. E nella stessa formazione si presenteranno un mese dopo alle regionali.

Movimento 5 stelle. Di questa situazione spera di approfittarne il M5s con Luca Caschili. «Ritengo difficile che l’elettore della Lega scelga un candidato che poi voterà contro il governo – afferma il candidato 5 stelle –, anche se in Sardegna ad avere rimesso insieme Forza Italia e Lega è stata la prospettiva delle regionali». Ancora una competizione in cui gli alleati di Roma si ritroveranno su fronti avversi. «Sono convinto che il risultato delle suppletive sarà un traino per le elezioni di febbraio. Difficile che i cittadini cambino orientamento in un mese». La missione di Caschili è quella di riconquistare un seggio che il 4 marzo aveva visto la vittoria di Andrea Mura contro due pezzi da 90 come Ugo Cappellacci per il centrodestra e Luciano Uras per il centrosinistra. Un successo netto dei 5 stelle offuscato dall’epilogo della questione Mura tra polemiche, espulsione e dimissioni. «Non credo che sarò penalizzato dalla vicenda, perché per la prima volta un deputato ha preso atto di una sua inadeguatezza e si è dimesso. Questo fa onore a lui e gioca a favore del Movimento che ha sempre cavalcato questo principio». Caschili fa parte di quell’area del Movimento considerata di sinistra. «Mai schierato politicamente, il mio percorso è iniziato come assessore tecnico di Carbonia. Da sempre sono impegnato nel sociale, credo in valori come l’accoglienza e l’apertura. Se questo vuole dire essere di sinistra allora sono di sinistra». La manovra del governo è da promuovere. «Per quanto perfettibile, lo ammette lo stesso Conte, mi sembra positiva».

CasaPound. In mezzo ai tre colossi della politica - centrosinistra, centrodestra e 5 stelle - prova a ritagliarsi uno spazio CasaPound, la formazione di destra estrema, che candida l’allenatore di pallavolo, Enrico Balletto. «Siamo stati gli unici al di fuori dei partiti tradizionali a riuscire a raccogliere le firme. E lo stesso cercheremo di fare per le regionali». Ovviamente Balletto si rivolge principalmente all’elettorato di destra, in particolare ai simpatizzanti salviniani. «Non credo che chi il 4 marzo ha votato Lega sceglierà una candidata di Forza Italia, molto centro e poca destra. Non credo che andrà a votare una candidata che poi sarà all’opposizione del governo di Salvini. Siamo noi l’unico partito sovranista, e anche gli elettori