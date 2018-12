"Famiglia – lavoro: un'alleanza per il futuro", un convegno affronta il delicato tema

E' questo il titolo del convegno promosso dalla parrocchia di San Benedetto che si terrà sabato 1 dicembre a partire dalle 19.30 nella chiesa di Santa Lucia a Cagliari.

All'iniziativa interviene mons. Paul Tighe, Segretario del Pontificio Consiglio della Cultura. Al centro dei lavori i temi del lavoro, della solidarietà e della famiglia.



Il programma prevede anche il saluto del parroco don Massimo Noli e l'intervento di Carlo Lolliri, amministratore delegato della Portovesme srl. A seguire il dibattito con numerosi esponenti del mondo del lavoro, del sindacato e della cultura che hanno già dato l'adesione al confronto che si annuncia serrato. Introduce e modera i lavori Sergio Nuvoli.



Il Pontificio Consiglio della Cultura è il Dicastero del Vaticano – presieduto da mons. Gianfranco Ravasi - che supporta Papa Francesco nella volontà di incontro tra il Vangelo e le culture, e intrattiene le relazioni della Chiesa cattolica e della Santa Sede con i mondi culturali, cercando il dialogo con i rappresentanti della scienza, della letteratura e dell'arte.



Monsignor Tighe, 60 anni, irlandese, ha ottenuto nel 1979 un Bachelor of Civil Law in giurisprudenza presso l'University College Dublin. Ordinato sacerdote nel 1983, ha studiato teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Docente di teologia morale preso il Mater Dei Institute of Education di Dublino, nel 2004, è stato nominato direttore dell'ufficio comunicazioni dell'arcidiocesi di Dublino.

Nel 2007 Benedetto XVI lo ha nominato segretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Nel 2014 è stato nominato segretario del Comitato per la riforma dei media del Vaticano. Nel 2015 Papa Francesco lo ha nominato segretario aggiunto del Pontificio Consiglio della Cultura e vescovo titolare di Drivasto. Il 27 febbraio 2016 ha ricevuto l'ordinazione episcopale nella Basilica di San Pietro: nell'ottobre del 2017 la nomina a segretario del Pontificio Consiglio della Cultura.