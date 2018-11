FestivalScienza sbarca nel Sulcis

Il tour del Festival Scienza in giro per la Sardegna si chiude nel Sulcis. Per tre giorni Iglesias, sino all'1 dicembre ospiterà laboratori, incontri, convegni e spettacoli. Tutti con un unico filo conduttore: la diffusione e la conoscenza di molti temi che riguardano la scienza ma hanno a che fare la vita quotidiana. L'edizione sulcitana di quest'anno, intitolata "Scienza e risorse", si svolgerà in concomitanza con il "SulcIS Meeting", una tre giorni di approfondimenti partita oggi nei locali del Palazzo Bellavista nel villaggio minerario di Monteponi a Iglesias. Scienziati, ricercatori e industriali europei si daranno appuntamento per un focus sui temi dell'economia circolare, le bonifiche ambientali e il recupero di valore dagli scarti minerari e metallurgici.

"Abbiamo voluto intersecare i due eventi perché l'obiettivo è caratterizzare il festival sulle materie prime", ha sottolineato Davide Peddis, ricercatore del Cnr e nel direttivo dell'associazione ScienzaSocietàScienza. "Iglesias, infatti - ha aggiunto ha una naturale vocazione per questo, ha una identità storica sui temi relativi ai materiali grezzi e alle materie prime". Il Festival è dedicato in modo particolare agli studenti. Sabato 1 la giornata sarà interamente dedicata ai raw materials, le materie prime che oggi rivestono un ruolo estremamente importante in diversi settori strategici di sviluppo industriale e sostenibile. Numerosi gli incontri tra i ricercatori al Teatro Electra e i giovani che potranno ascoltare le testimonianze di chi studia e lavora con la realtà virtuale, i nanomateriali, le stelle e potranno approfondire i legami della scienza con la vita quotidiana in tutti i campi di applicazione.

Tra le curiosità anche l'aperitivo scientifico con Mattea Carmen Castrovilli, del Cnr-Ism, che racconterà del progetto Comics&Science, nato per divulgare contenuti scientifici attraverso il contributo di fumettisti italiani. The Light Issue contiene una storia inedita del fumettista italiano del momento, Zerocalcare. Tra gli appuntamenti clou, sabato 1, c'è l'incontro con Luca Bindi, titolare della cattedra di mineralogia e cristallografia all'Università di Firenze.