Riciclaggio denaro sporco: doppia denuncia

Ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno denunciato in stato di libertà un 25enne e la sua fidanzata 19enne per riciclaggio

SASSARI – Ieri (mercoledì), gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno denunciato in stato di libertà un 25enne e la sua fidanzata 19enne per riciclaggio. I poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione da parte del personale addetto, in una sala giochi operante in un centro commerciale, sorprendendo i due giovani intenti a cambiare delle banconote, visibilmente macchiate da inchiostro di coloro rosso, in un dispositivo cambia monete.

I poliziotti hanno sequestrare le banconote macchiate, che con ogni probabilità sarebbero da attribuire ad un dispositivo di sicurezza di cui sono dotati i bancomat. Una notevole quantità di altre banconote macchiate è stata trovata a casa dei due giovani, che dopo essere stati condotti negli uffici della Questura son stati deferiti all’Autorità giudiziaria per riciclaggio.

Proseguono le indagini finalizzate a ricostruire la provenienza del denaro sequestrato, oltre che ad accertare se i due giovani abbiano utilizzato altri cambia monete. Si invita pertanto, chi avesse rinvenuto banconote macchiate a recarsi negli uffici della Questura, per denunciarne il fatto.