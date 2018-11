Cardin e Lepri: Pai mostruoso

Il vicepresidente di Fortza Paris, Antonio Cardin, ed il coordinatore cittadino Massimiliano Lepri sottolineano il loro grande disappunto «per l´atto compiuto, che dimostra la totale cecità non solo dell´Amministrazione di Centrosinistra algherese, ma anche la miopia o, per meglio dire, la complicità dell´Amministrazione regionale»

ALGHERO – L'approvazione del Pai di Alghero , come preventivabile, ha portato complimenti, ma anche polemiche. Si registra l'intervento del vicepresidente di Forta Paris Antonio Cardin e del coordinatore cittadino Massimiliano Lepri, che sottolineano il loro grande disappunto «per l'atto compiuto, che dimostra la totale cecità non solo dell'Amministrazione di Centrosinistra algherese, ma anche la miopia o, per meglio dire, la complicità dell'Amministrazione regionale, che ha portato a termine un'operazione che definiamo “mostruosa”».

«Mostruosa – proseguono Cardin e Lepri - nei confronti dei cittadini e delle attività produttive insite in quel territorio, mostruosa nella perdita di valore di ettari ed ettari della nostra terra, mostruosa, perché basata su una documentazione tutta da verificare, mostruosa per tutta una serie di prove documentali e argomentazioni prodotte dal comitato che sono rimaste inattese e inascoltate. Tutta la nostra solidarietà ai cittadini interessati – concludono il vicepresidente ed il coordinatore cittadino di Fortza Paris - e ai portavoce Bruno Bernardi e Tiziana Lai, ai quali diamo il nostro sostegno morale e ci dichiariamo pronti a sostenerli in ogni sede per proseguire questa legittima battaglia».

Nella foto: Massimiliano Lepri ed Antonio Cardin

