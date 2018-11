Il Banco centra la qualificazione in Fiba Europe cup

Nel Game 4, vittoria autoritaria dei biancoverdi, che si impongono per 95-60 sui Leicester riders. Con questo risultato, gli uomini di Esposito accedono al turno successivo della competizione europea

SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari centra la qualificazione in Fiba Europe cup. Nel Game 4, vittoria autoritaria dei biancoverdi, che si impongono per 95-60 sui Leicester riders. Con questo risultato, gli uomini di Esposito accedono al turno successivo della competizione europea. Un obiettivo centrato con soddisfazione dalla Dinamo, che già da domani, giovedì 8 novembre, si proietterà sulla sfida di campionato con la Reyer Venezia, in agenda sabato, 10, alle 20.

Starting five biancoverde con Smith, Pierre, Gentile, Thomas e Polonara, Leicester risponde con Anderson, Ward-Hibbert, Washington, Hampton, Larsson e Wright. I padroni di casa partono contratti e rimediano un break degli avversari di 0-7 prima di sbloccarsi con Smith e Polonara. La bomba di Pierre permette ai biancoverdi di portarsi avanti: rotazioni in campo e Cooley da il suo impatto in area. Ma gli inglesi bombardano con percentuali alte dalla lunga distanza, Polonara trascina i suoi con 10punti. La bomba di Gamble chiude al 10’ 19-21. Nella seconda frazione, la musica cambia ed anche la faccia dei sassaresi in campo: in un quarto da 24-8 sono Polonara e Smith a trascinare il Banco fino al +14. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 43-29.

Al rientro dall’intervallo lungo, gli uomini di coach Esposito continuano la loro corsa, condotti da Cooley, autore di 10punti nella terza frazione. I Riders provano ad accorciare, ma il Banco resta saldamente in controllo e dopo 30’ è 69-49 con il +20 sassarese. L’ultima frazione è “garbage time” e c’è spazio per Thomas, Spissu, Parodi e capitan Devecchi: finisce 95-60.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-LEICESTER RIDERS 95-60:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 11, Smith 12, Bamforth , Petteway 4, Devecchi 2, Parodi , Magro 2, Pierre 14, Gentile 8, Thomas 8, Polonara 22, Cooley 12. Coach Vincenzo Esposito.

LEICESTER RIDERS: Douse, Lascelles, Anderson 3, Ward-Hibbert 2, Gamble 6, Washington 15, Hampton 9, Larsson 4, Thomson 12, Wright 9. Coach Rob Paternostro.

PARZIALI: 19-21, 43-29, 69-49.

Nella foto (della Dinamo basket): Dyshawn Pierre

