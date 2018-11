Scommessa di due giovani imprenditori di Alghero: creare un modo nuovo di iniziare il week-end nella Riviera del corallo, tra musica di qualità e pregiati vini del territorio

ALGHERO - Chi ha detto che la musica dal vivo si deve far solo di notte? Nella Riviera del corallo è iniziata la bassa stagione, quella dedicata agli algheresi, agli abitanti dei centri limitrofi ed agli sporadici turisti. Ma questo non ferma giovani imprenditori titolari di pubblici esercizi, che vogliono dare un servizio di qualità tutto l’anno, anzi li spinge ad innovarsi. Ed è così che nasce l’aperitivo in musica del Veneto caffè dei fratelli Fabrizio e Marco Urgias. Tutti i venerdì della stagione invernale, a partire dal 9 novembre, nel dehor di Via XX settembre 99, si esibiranno i progetti musicali in acustico più stimati del nord Sardegna e si degusteranno i vini prodotti dalle migliori cantine del territorio.

La prima tappa di questo lungo viaggio di sapori e note è affidata al duo live “A+F” ed alle Tenute Delogu. In “A+F” si incontrano da cinque anni la splendida voce di Antonio F.Daga, una dei più promettenti dell’Isola, ed il polistrumentista Fabrizio Zara alla chitarra. Tenute Delogu è una delle realtà imprenditoriali più frizzanti della Riviera del corallo, capace di affiancare alla produzione vitivinicola di altissima qualità (tre bicchieri Gambero rosso 2019) un wine resort d’eccellenza.

A sostenere l’idea del Veneto caffè ci sono anche alcune imprese private locali. Intanto la direzione artistica ha già scelto alcuni degli artisti che si esibiranno durante il mese di novembre, il 16 Claudette duo ed il 23 The Woods Bullets. I generi musicali spazieranno così dall’alternative al pop, dal rock’n’roll ‘50s allo swing, il tutto sempre rivisitato in chiave acustica. Mentre per quanto riguarda le cantine, il 16 sarà il turno di Poderi Parpinello ed il 23 dell’azienda vinicola Contini da Cabras. Grazie all’aperitivo in musica del Veneto caffè, Alghero ha ora un modo nuovo di iniziare il week-end: qualità artistiche e cultura enogastronomica, tutti i venerdì, dalle 19.30 in poi.

Nella foto: gli A+F

Commenti