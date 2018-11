Agro di Alghero assetato: interviste e polemiche

Il servizio sostitutivo garantito dalle Manutenzioni di Alghero con autobotte privata sarà operativo dalle prossime ore (giovedì o venerdì), nel frattempo protestano fuori da Porta Terra alcuni abitanti dell´agro sprovvisti di pozzo e costretti da qualche settimana a pagare l´acqua a prezzo di mercato. Con loro alcuni consiglieri comunali: Emiliano Piras, Maria Grazia Salaris e Maurizio Pirisi. Dito puntato sui ritardi nel reperimento di una autobotte privata che potesse sostituire immediatamente quella comunale, nonostante fossero note le precarie condizioni del mezzo pubblico, attualmente in riparazione. Il sindaco Mario Bruno garantisce per il futuro l´acquisto di un secondo mezzo nuovo di zecca, ma c´è già chi storce il naso: si tratterebbe infatti di un servizio a prezzo calmierato rivolto ai soli cittadini residenti in agro, che pochi comuni ormai forniscono più perchè non dovuto, e soprattutto a spese di tutti i contribuenti algheresi che già pagano l´acqua ad Abbanoa. Una cosa è certa: se l´ente dispone dell´acqua potabile (come in questo caso) garantire il servizio potrebbe essere economicamente conveniente (ossia non a debito di tutti i contribuenti ma ripagato dai fruitori). La discussione è servita. Sul Quotidiano di Alghero le interviste.

Commenti