Cagliari, da via Vesalio fino a viale Marconi in bici: ecco la pista ciclabile di Pirri

Una pista ciclabile che collegherà via Flavio Gioia fino a viale Marconi. Lungo via Vesalio e via Pisano e via Newton, costeggiando il parco di Terramaini. Il progetto della pista che attraverserà Pirri ha l’ok della giunta.

Ecco il progetto. Lungo Via Vesalio, a partire dalle esistenti piste ciclabili di via Flavio Gioia, è prevista la realizzazione di due piste ciclabili con corsia singola separate per senso di marcia. Il tracciato sarà realizzato all’interno della carreggiata (fresatura del manto e successiva posa in opera di tappetino rosso) ed è stato implementato (rispetto al progetto iniziale) con un nuovo collegamento, in terra stabilizzata e illuminato, che condurrà alla “fermata Vesalio” della Metropolitana. In prossimità della fermata è prevista anche una piazzola di sosta, sempre in terra stabilizzata con rastrelliere per favorire lo scambio fra sistemi di trasporto leggeri.

Dopo aver superato il passaggio a livello della Metropolitana leggera il percorso ciclabile prosegue verso il parco di Terramaini. All’altezza dell’intersezione a rotatoria, nei pressi dei parcheggi a Sud del Parco di Terramaini, il percorso ciclabile trova luogo all’interno dello spazio verde che separa la strada dal parcheggio. Qui verrà realizzata una pista ciclabile a due corsie che permetterà in un senso di proseguire verso Monserrato mentre, in direzione opposta, conduce gli utenti verso la via Brancaleone Cugusi di Romana. In questo tratto, è previsto l’uso di terre stabilizzate al posto dell’asfalto. Il nuovo percorso sarà dotato di un nuovo sistema di illuminazione.

Via Roberto Pisano. Così come per il precedente tratto di via Vesalio, in corrispondenza di via Pisano saranno allargarti i marciapiedi di entrambi i lati della strada con l’obbiettivo di ottenere una corsia ciclopedonale di larghezza complessiva di 2,5 m (1,50 m di pista ciclabile e 1,00 m di percorso pedonale). Questa tipologia di intervento prevede la co-esistenza di pedoni e ciclisti sul marciapiede.

Via Roberto Pisano-ingresso nord parco di Terramaini. Per collegare il percorso ciclabile all’ingresso nord del parco Terramaini è prevista l’apertura di un varco nella recinzione della piscina comunale per permettere la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia affiancata da un percorso pedonale largo 1,5 m. I due percorsi saranno separati da un’aiuola verde in cui è previsto il sistema di illuminazione. La pista ciclabile sarà realizzata fino all’accesso al ponte pedonale che attraversa il rio Saliu, prevista all’interno