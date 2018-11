Su Tremini, le strade di Monserrato ridotte sempre peggio: “Costretti a vivere tra le voragini”

Dopo le ultime e abbondanti piogge che hanno reso ancor più impercorribili le arterie del quartiere Su Tremini di Monserrato, protestano i residenti. “Le strade ormai sono ridotte sempre peggio. Questo è un quartiere che esiste da più di quarant’anni e siamo ancora senza vie degne di essere nominate tali e senza fogne. Passano giusto il postino e gli addetti per il ritiro dei rifiuti urbani” denuncia una residente. Un rione copioso, che deve fare i conti con profonde e numerose voragini sparse lungo tutto il tragitto che, dopo i temporali, si riempiono d’acqua creando ancor più disagi per chi le deve percorrere sia a piedi che in macchina.

Ma non solo. Da qualche tempo a questa parte sono comparsi anche numerosi sacchi di immondizia abbandonati un po’ ovunque. “Qua le telecamere non le hanno posizionate come invece è avvenuto in altri quartieri di Monserrato. Risalire ai responsabili è quindi molto difficile”. Un disagio ulteriore per gli abitanti di Su Tremini che si aggiunge a quelli già esistenti da tempo.

Fonte: Casteddu on Line