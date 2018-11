Policlinico Sassarese da salvare, a rischio 200 posti di lavoro

Il Policlinico Sassarese

SASSARI. La sopravvivenza del Policlinico Sassarese, e dell'unica casa di cura privata del Nord Sardegna, si decide oggi a Cagliari. Alla direzione generale dell'assessorato alla Sanità si dovrà risolvere con urgenza un ostacolo sorto, all'improvviso, ieri: e cioè evitare al Policlinico la revoca dell'accreditamento con la Regione, che metterebbe a rischio anche il passaggio di gestione ad Habilita, la società del gruppo bergamasco Rusconi, tra i leader in Italia della sanità privata. Al tavolo si incontrano l'assessore Luigi Arru, il dirigente Giuseppe Maria Sechi, i vertici dello storico presidio sanitario di viale Italia, e il dirigente del Servizio qualità dei servizi e governo clinico, Federico Argiolas.

Senza accreditamento, però, la struttura non sarebbe più appetibile per qualsiasi investitore. E cadrebbe l'ipotesi di salvataggio del Policlinico, faticosamente costruita da Piero Bua e dal direttore Vincenzo Dettori per salvaguardare duecento

posti di lavoro e l'attività quasi centenaria della prima casa di cura sorta in Sardegna.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale