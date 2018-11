Oggi il compleanno di Gigi Riva e sui social c’è #RIVA74. Tanti auguri!

È festa sui social per Gigi Riva, che oggi compie 74 anni nella sua Cagliari, la città alla quale nel 1970 ha contribuito a regolare il suo primo e unico scudetto. A ‘Rombo di Tuono’, 248 gol nella sua carriera di attaccante e ancora capocannoniere della nazionale di calcio con 35 reti in 42 partite, lui che è celebre anche per la sua riservatezza, tocca un altro compleanno ‘mediatico’, circondato dall’affetto virtuale, ma non meno caloroso, dei tantissimi che lo amano. L’ex team manager della nazionale italiana, ruolo ricoperto dal 1990 al 2013, è rimasto in Sardegna, dov’era arrivato da Leggiuno, in provincia di Varese, a 18 anni, per giocare nei rossoblu.

Nel 2005 il comune di Cagliari gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Il Cagliari Calcio ha ha tempo ritirato la maglia numero 11, quella che Riva ha sempre indossato prima del suo ritiro nel 1976.

Oggi il club lo ricorda con una foto d’epoca sui social accompagnata dalle parole: “Eroe. Mito. Leggenda. Gigi #Riva. Buon compleanno, #RombodiTuono!”, seguito dall’hashtag del giorno #RIVA74.

Mercoledì, 7 novembre 2018

