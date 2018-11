Anche Alghero presente al Càntut

L’Istituto Comprensivo n.2 di Alghero parteciperà alla terza edizione del Festival Càntut. La Plataforma per la llengua porterà la musica tradizionale algherese in Spagna, con la proiezione del documentario “L’Alguer: un pentagrama com un carrer”, ed il concerto Mans manetes

ALGHERO - L’Istituto Comprensivo n.2 di Alghero parteciperà alla terza edizione del Festival Càntut. La Plataforma per la llengua porterà la musica tradizionale algherese in Spagna, con la proiezione del documentario “L’Alguer: un pentagrama com un carrer”, ed il concerto Mans manetes. La manifestazione avrà luogo da venerdì 16 a domenica 18 novembre, e servirà ancora una volta a promuovere l’uso del catalano come strumento di unione sociale. Il Comune di Alghero sarà rappresentato al concerto anche da alcuni giovani allievi che frequentano la scuola media “Grazia Deledda” di Via Tarragona- Sono Michele Calaresu, Anita Maltana, Matilde Jaimis e Viola Chiavetta, che frequentano la classe seconda B ad indirizzo musicale, e Carla Carboni della seconda A, che suona il flauto. Tra i musicisti, il maestro Claudio Gabriel Sanna, docente della scuola primaria “Maria Immacolata”, dell’Istituto Comprensivo n.2 di Alghero. Commenti

Fonte: Alguer