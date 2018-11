Pai Alghero approvazione unanime

Colmato lo storico ritardo. Dopo la presa d´atto dello scorso agosto in Consiglio comunale ad Alghero, oggi l´approvazione all´unanimità da parte dell´Autorità di Bacino della Regione Sardegna. Una buona notizia per la città

ALGHERO - Si tratta solo del primo mattoncino della grande impalcatura rappresentata dalla pianificazione urbanistica generale, probabilmente quello più importante perchè propedeutico a tutti i piani. C'è poi un motivo in più per considerare quella odierna una giornata da ricordare: si colma un ritardo storico, si consegue uno specifico obbligo di legge al quale le precedenti Amministrazioni avevano puntualmente disatteso.

Approvato questa sera all'unanimità da parte dell´Autorità di Bacino della Regione Sardegna lo studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica ai sensi dell’art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo alla variante al Prg di Adozione del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero (adottato con delibera di Consiglio Comunale nel marzo 2018) redatto dall’Ingegnere Fabio Cambula. Il via libera definitivo arriva dopo la presa d'atto dello scorso agosto da parte del consiglio comunale.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino è presieduto dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru e vede tra i componenti l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, l'Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, l'Assessore Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale Pierluigi Caria, l'Assessore Regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, Giorgio Sanna in rappresentanza delle province, Giuseppe Porcheddu e Anton Pietro Stangoni in rappresentanza dei comuni sardi.

La città inizia a rimettersi in "carreggiata". Con l'approvazione del Pai infatti, si apriranno le porte del Consiglio algherese alla definitiva approvazione del Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica di Alghero, già adottato dall'aula. Per questo la notizia della definitiva approvazione del Pai, attesa con particolare interesse da molti agricoltori e residenti delle borgate storiche della Nurra di Alghero, riaccenderà lo scontro politico, trattandosi di argomento ampiamente strumentalizzato per probabili fini elettoralistici (nonostante sia un piano squisitamente tecnico), ma mette al riparo la città sulla conoscenza del comportamento dei corpi idrici rispetto agli effetti di fenomeni meteorologici eccezionali come le alluvioni.

Nella foto: l'ing. Alessandro Balzani, assessore all'Urbanistica del Comune di Alghero

