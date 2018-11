Nuova personale di Nicola Roppo

Per tutto il mese di novembre, sarà possibile visitare la nuova mostra dell´artista al “Bienestar, maison di charme”, in Via Sant´Agostino-angolo Via XX settembre, ad Alghero

ALGHERO - Per tutto il mese di novembre, sarà possibile visitare la nuova mostra personale di Nicola Roppo al “Bienestar, maison di charme”, in Via Sant'Agostino-angolo Via XX settembre, ad Alghero. Questo, tutti i giorni, dalle 9 alle 22. Si tratta di diciotto pezzi realizzati con varie tecniche e materiali, tra pop-art, minimalismo ed art brut, tutti contraddistinti da una fresca ed ingenua delicatezza. Roppo, diplomato alle Scuole professionali ad Alghero, è stato carabiniere per ventisette anni. Chiusa l'esperienza con l'Arma, ha fatto il gallerista per anni e ha curato gli interessi di alcuni artisti anche di fama internazionale. Questa è la sua prima esposizione personale. Commenti