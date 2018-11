Dopo i violenti nubifragi che avevano interessato anche il territorio di Sanluri, creando gravi disagi al paese e alla popolazione, il sindaco Alberto Urpi non ha esitato a provvedere per la messa in sicurezza con interventi repentini e mirati per la risoluzione del problema. E i risultati non si sono fatti attendere. “La tanta pioggia costante di ieri non ha creato problemi neanche nei noti punti critici. Spero serva a far capire ad alcuni che il paese è seguito e manutenzionato” ha dichiarato il primo cittadino. “Abbiamo subito preso €200000 dall’avanzo dell’amministrazione prima che uscisse la normativa che consentiva di farlo, sforando il patto di stabilità che, con una sentenza della Corte Costituzionale, ci è stato consentito che gli avanzi di amministrazione non venissero conteggiati nel patto di stabilità. Con €100000 abbiamo subito pulito tutti i canali che costeggiano il centro abitato e i più importanti di Sanluri Stato. Abbiamo realizzato guard-rail, segnaletica e ringhiere dove c’è il canale, che una volta pulito, ha una profondità di 2 metri rispetto al livello stradale. Abbiamo tagliato degli alberi che erano pericolanti e infatti, nonostante il maltempo, non è caduto neanche uno”. Sono stati messi in campo, quindi, una serie di azioni per far sì che non si ripetessero gli allagamenti di agosto.

“Abbiamo fatto qualche griglia in più, fatto delle video ispezioni per monitorare e individuare le condotte più a rischio e più intasate e ora grazie al progetto “Lavoras” avremmo un ingegnere che traccerà una nuova mappatura degli allacci, compresi quelli abusivi, che mischiano acque nere con quelle bianche che sono uno dei motivi che causano la rottura delle condotte”.

L'articolo Sanluri, “Bene i nuovi lavori: ora il paese è al sicuro” proviene da Casteddu On line.