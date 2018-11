Miniera Olmedo, bando deserto: tutto da rifare

Nessuna azienda ha mostrato interesse al bando regionale. L´assessore dell´Industria Maria Grazia Piras ha convocato per mercoledì a Cagliari i sindacati

OLMEDO – Non si sblocca la situazione legata alla miniera di Olmedo. Nonostante gli apparenti interessamenti di politici di vari colori, nessuna azienda ha presentato una propria proposta entro la scadenza del bando regionale.

Per questo, di fatto, si apre una nuova e lunga attesa per i lavoratori del sito minerario. Vista la situazione, l'assessore regionale dell'industria Maria Grazia Piras ha deciso di convocare per mercoledì 14 novembre, a Cagliari, i sindacati.

Commenti