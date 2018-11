Allarme a Quartu: liquami ovunque e Flumini finisce sott’acqua. Residenti disperati

Abitanti disperati a Quartu, dopo le piogge di qualche giorno fa. “Amici di Quartu questa è la situazione che stanno vivendo gli abitanti di Flumini dalla notte di venerdì due novembre”, scrive Gualtiero Capra su facebook, “a causa si delle forti piogge ma soprattutto perché la linea fognaria e quella delle acque piovane sono completamente ostruite e non permettono il regolare deflusso delle acque. A nulla sono valse le richieste di intervenire fatte agli uffici comunali preposti, alla De Vizia, ad Abbanoa, i primi pressoché irreperibili hanno dato risposte evasive e dilatorie, gli altri si rimpallano con il Comune il dovere d’intervento. Attualmente nella strada pubblica e nelle abitazioni si miscelano liquami e acque bianche con serio pericolo per la salute Pubblica. Invitiamo chi legge a darci qualche suggerimento o in alternativa il nome di qualche Santo da pregare”.

