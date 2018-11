Guido Melis presenta il suo libro ad Alghero

Giovedì sera, il docente universitario sarà ospite della Libreria Cyrano per presentare, accompagnato da Antonio Budruni, il suo libro “La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista”, vincitore del Premio Viareggio 2018 per la Saggistica

ALGHERO - Giovedì 8 novembre, alle 19.30, Guido Melis sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare, accompagnato da Antonio Budruni, il suo libro “La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista”, vincitore del Premio Viareggio 2018 per la Saggistica. Lo Stato fascista è studiato nel libro di Melis nei suoi meccanismi essenziali. I cambiamenti e le continuità che lo caratterizzano: nei Ministeri, nei nuovi Enti pubblici, nel rapporto contraddittorio fra centro e periferia. Ed in primo piano, il nuovo soggetto che ambiguamente penetra nello Stato ed al tempo stesso se ne lascia penetrare, statalizzandosi: il Partito fascista.

E poi le élites, fra continuità ed innovazione: burocrazie, gerarchie politiche centrali e periferiche, magistrature ordinaria ed amministrativa, podestà, sindacalisti e capi delle corporazioni, autorità scolastiche, sovrintendenti alle belle arti, uomini dell’impresa pubblica e del parastato. Uno Stato ben lontano dall’essere la “macchina perfetta” che vorrebbe sembrare. Nell’affresco, ricco di particolari, emerge una visione complessa di quel che volle e non riuscì a essere lo Stato. Stato “fascista”, ma al tempo stesso Stato “nel fascismo”.

Guido Melis insegna Storia delle istituzioni politiche e Storia dell’amministrazione pubblica all'Università di Roma-La Sapienza. Per il Mulino, ha pubblicato, fra l’altro, “Storia dell’amministrazione italiana” (1996), “La burocrazia” (20153) e “Fare lo Stato per fare gli italiani” (2015).

Nella foto: Guido Melis

