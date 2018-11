via al nuovo Anno Accademico

Oggi pomeriggio, la sala conferenze dell´ex Seminario ospiterà la cerimonia di inaugurazione dell´Anno accademico 2018/2019 dell´Università delle Tre età

ALGHERO - Oggi pomeriggio (martedì), alle 16.30, la sala conferenze dell’ex Seminario, in Via Sassari 179, ospiterà la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2018/2019 dell’Università delle Tre Età di Alghero. Si tratta del 27esimo anno di attività di questa importante realtà per il tessuto sociale cittadino e non solo.

Saranno presenti la presidente Marisa Castellini, il direttore spirituale dell’Ute don Giampiero Piras, della Diocesi di Alghero-Bosa, tutti i docenti responsabili dei corsi seminariali, i vecchi ed i nuovi iscritti ed anche alcuni rappresentanti delle associazioni con le quali l’Università è partner in vari ed importanti progetti. Durante la serata, si parlerà delle attività che verranno svolte nell’arco di questa annata.

Nella foto: la presidente dell'Ute Alghero Marisa Castellini

