Porto Torres, contrasto povertà: bando per società sportive

PORTO TORRES - Le associazioni sportive sono invitate a rispondere alla manifestazione d'interesse per la creazione di un sistema “inter istituzionale integrato, pubblico-privato” nell'Ambito Plus di Sassari, che comprende anche i Comuni di Porto Torres, Sorso e Stintino. Il progetto è volto a favorire l'inclusione attiva delle persone socialmente più vulnerabili, con particolare riferimento ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali (Rei) e regionali (Reis).

L'elenco verrà periodicamente aggiornato con eventuali nuove associazioni che possono presentare manifestazione d'interesse in qualsiasi momento. Una volta sottoscritto il progetto di integrazione, i beneficiari della misura di inclusione attiva potranno scegliere liberamente, all’interno dell’elenco pubblicato, l’associazione presso la quale svolgere l’attività sportiva ritenuta più adatta alle proprie esigenze.

Ai beneficiari della misura Rei (ex Sia) verrà assegnato un voucher di importo massimo di 400 euro da utilizzare entro il 30 novembre 2019, con frequenza bisettimanale oppure trisettimanale. Sulla home page del sito web del Comune di Porto Torres, nella sezione “Avvisi e scadenze”, sono presenti la documentazione e l'avviso pubblico in cui sono riportati nel dettaglio i requisiti per rispondere alla manifestazione d'interesse finalizzata all'attuazione di interventi d'inclusione attiva.