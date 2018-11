«Città metropolitana, occasione persa» - Cronaca

SASSARI. «Chiedere adesso la città metropolitana del nord-ovest? Solo propaganda elettorale. Anche perché, quando c’è stata l’occasione di farla, il Pd ha bloccato tutto. Con l’aiuto dei consiglieri regionali del Sassarese». Così il coordinatore provinciale dei Riformatori, Michele Solinas. Che, pur rimanendo convinto che il nord (tutto) debba avere la qualifica di area metropolitana, non si accoda a quanti (a iniziare dall’assemblea dei sindaci della Rete) chiedono di fare entrare dalla finestra, sotto forma di un emendamento alla legge che istituirebbe la provincia del nord-est, quello che due anni fa non è entrato dalla porta. «La legge di riordino degli enti locali è un pasticcio – attacca Solinas –. Che non sfrutta minimamente le possibilità che la riforma Delrio dava. E cioè che le aree metropolitane fossero estese, e possibilmente combaciassero con i confini delle vecchie province. C’era la possibilità di creare un are metropolitana del nord, che finalmente mettesse in rete porti e aeroporti, e anche una del sud più estesa dell’attuale, senza tagliare fuori interi territori. Si è optato invece per una via di mezzo, con il Sassarese che ha perso la sua battaglia, affondato dal fuoco amico dei suoi stessi rappresentanti. Riproporre il problema ora, a pochi mesi dalle elezioni, è chiaramente propaganda fine a se stessa».Sulla provincia del nord-est poi: «Capisco perfettamente le esigenze degli amici galluresi, ma tutte le opportunità di sviluppo, di crescita, di investimento sui territori sono veicolati attraverso le aree metropolitane. Tornare indietro non avrebbe senso, dividere il nord ancora meno». La soluzione? «Rimettere ordine negli enti locali – chiude Solinas – ma è davvero difficile pensare che a farlo possano essere gli stessi che hanno causato i problemi».

