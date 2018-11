Sassari ha reso onore ai suoi caduti - Cronaca

SASSARI. Ieri mattina, al parco Emanuela Loi in via Montello, si è svolta la cerimonia celebrativa del giorno dell’unità nazionale e giornata delle forze armate, quest’anno particolarmente evocativa perchè legata anche al centenario della fine della prima guerra mondiale. Autorità militari, civili e religiose, e i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, si sono riunite al l monumento alle vittime di tutte le guerre, nel parco di via Montello. Dalle 10 alle 17 inoltre la caserma “La Marmora” in piazza Castello, sede del Comando Brigata, è rimasta aperta per consentire a tanti di visitare il Museo Storico della Grande Unità, che custodisce le tradizioni dei leggendari “Diavoli Rossi”, attraverso una articolata esposizione di reperti, cimeli e fotografie d’epoca.Due gli eventi durante la giornata. Nel primo c’è stata la la visita ad alcuni spazi espositivi appositamente allestiti, per far conoscere agli interessati moderni mezzi ed equipaggiamenti attualmente in uso alla Forza Armata. Il secondo evento ha previsto l’esposizione, della quale il museo storico della Brigata ha curato l’allestimento, di una interessante mostra fotografica dal titolo “Fotografi in trincea”, realizzata dal Museo Santa Maria della Scala di Siena in collaborazione con il Comune di Siena.Le celebrazioni in onore dei Caduti avranno un altro momento importante: il 12 novembre, nel porticato del cortile centrale dell’ateneo sassarese, il comandante della Brigata ed il rettore scopriranno una stele in ricordo degli universitari caduti nel Primo conflitto mondiale tra i sassarini e non solo.

