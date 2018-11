Si è spaccato l’asse Peru-Morghen - Cronaca

SORSO. La querelle sul futuro dell’ex caserma di Sorso è il classico dito che punta una luna molto ingombrante.All’ombra del caseggiato di piazza Marginesu si è infatti consumata un’inedita spaccatura dell’asse politico Peru-Morghen, rimasto ben saldo per un decennio e ora in via di dissoluzione in vista delle prossime elezioni regionali e comunali. Il primo assaggio pubblico che conferma le voci della rottura – rimbalzavano a palazzo da mesi – è arrivato con il botta e risposta sulla Nuova tra i due esponenti politici.Da una parte il vicepresidente del consiglio regionale, Antonello Peru, che ha firmato l’emendamento da 500mila euro per consentire al Comune l’acquisto dell’immobile dalla Provincia; dall’altra il primo cittadino di Sorso, Giuseppe Morghen, che contesta lo stanziamento e chiede alla Regione di ripensarci. «È stata già acquisita dal Comune la disponibilità dell’amministrazione provinciale per procedere con la concessione dell’utilizzo gratuito dell’ex caserma per 99 anni», ha dichiarato il primo cittadino. «Non esiste alcuna istanza scritta del Comune di Sorso volta alla richiesta di comodato né di titolo gratuito», ha replicato il vicepresidente Peru. Una smentita che pesa come un macigno sulla maggioranza di centrodestra in Comune e arriva dopo le critiche – sempre di Peru – sui tempi messicani dell’avvio della Residenza sanitaria assistita di via Dessì e sulla netta contrarierà del recupero dello scheletro della balenottera spiaggiata sul litorale di Platamona solo un paio di mesi fa. E nella vicenda dell’ex caserma dei Reali Carabinieri i due esponenti sono d’accordo soltanto sulla titolarità dell’immobile in capo alla Provincia. Una questione che oggi rischia di finire sotto esame alla luce dei documenti storici recuperati dalla studiosa Vanna Pina Delogu. (s.sant.)

