Sassari: Interventi urgenti nella Logulentu-Bade Tolta

Interventi urgenti nella Logulentu-Bade Tolta

SASSARI – Domani mattina, martedì 6 novembre, il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari darà il via ai lavori di mitigazione del pericolo frana sul tratto iniziale della strada vicinale Logulentu-Bade Tolta. Si tratta di lavori di somma urgenza. Per la sicurezza di beni e persone, il Comune si è attivato immediatamente, in sostituzione del consorzio.

