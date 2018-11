Il maltempo non ferma InvitaS - La Fiera si conferma luogo adatto per eventi simili

Sono state decine di migliaia di visitatori alla Fiera di Cagliari per l´edizione 2018 del villaggio del gusto e della tradizione

CAGLIARI - Cala il sipario sull’edizione 2018 del villaggio del gusto e della tradizione. Buoni riscontri tra gli standisti, tanti cagliaritani e sardi tra i padiglioni aperti e l'area food. L’organizzatrice Alessia Littarru dichiara: «La Fiera si conferma luogo adatto per eventi simili». C’è stata la pioggia, caduta a tratti durante le quattro giornate di InvitaS 2018. Ma il meteo “ballerino” non ha fermato la fame di tradizione e buon cibo di decine di migliaia di persone.

Fin dalla maxi-parata inaugurale, passando per le esibizioni quotidiane imbastite da associazioni provenienti da ogni angolo della Sardegna, fino ad arrivare al gran finale con lo spettacolo circense ed i fuochi, InvitaS e la Fiera si confermano un ottimo binomio. Presi d’assalto i dieci punti di ristoro, con altrettanti menù a scelta: carne e pesce 100percento sardi, per soddisfare tutti i palati. Gli standisti, con le loro creazioni e produzioni originali, sono rimasti soddisfatti del buon afflusso di persone, e i padiglioni si sono trasformati in vere e proprie vetrine esclusive dell’artigianato e dell’enogastronomia sarda.

Un’esperienza sicuramente da ripetere, a detta dell’organizzatrice dell’evento Littarru: «Ringrazio tantissimo la Fiera per la disponibilità e l’aiuto costante che ci ha garantito, partendo dal suo presidente Gianluigi Molinari, sino ad arrivare a tutto il suo staff. La zona fieristica si conferma adatta a svolgere eventi di questo tipo, sia per la centralità del posto sia per i tanti spazi moderni ed efficienti che riesce a garantire».

