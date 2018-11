video su workshop Danza e Paesaggio

Protagonista sull´isola dell´Asinara nelle scorse settimane il workshop “Danza e Paesaggio”. Un´esperienza d´arte performativa che ha coinvolto partecipanti da nord e sud Italia e dalla Lituania

PORTO TORRES - Protagonista sull'isola dell'Asinara nelle scorse settimane il workshop “Danza e Paesaggio”. Un'esperienza d'arte performativa che ha coinvolto partecipanti da nord e sud Italia e dalla Lituania. L'attività promossa dall'associazione “Senza confini di pelle” si è svolta in collaborazione con l'Ente Parco nella splendida scenografia naturale dell'isola ed è stata sintetizzata in un video pubblicato sul portale Vimeo, che l'associazione ha presentato all'assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres.

«Il workshop di ricerca sul movimento danzato si è svolto interamente in natura – hanno sottolineato i promotori, Dario La Stella e Valentina Solinas – con i partecipanti abbiamo lavorato sull’espressività e sulla creatività del corpo, in totale immersione nel paesaggio dell'isola che ne è diventato parte integrante». L'esperienza, che ricalca quella organizzata dall'associazione in un'altra splendida isola del Mediterraneo, Stromboli, ha offerto l’opportunità di vivere l’Asinara nella sua completezza e di conoscerne le specificità, entrando a contatto con gli elementi della natura in modo unico e suggestivo.

Il vento, il mare, la roccia, la vegetazione e la fauna del parco hanno contribuito a creare il terreno ideale, portando a danzare in osmosi con l'ambiente naturale. E' così che sono nate le performance in alcuni dei siti dell'isola, dal Castellaccio a Cala Reale, passando per il litorale di Cala Sabina e per le altre splendide insenature caratterizzate dal mare trasparente. «L'Asinara è pronta ad ospitare queste forme di turismo consapevole – sottolinea l'Assessora alla Cultura, Mara Rassu – in cui è più semplice scoprire le vere peculiarità della nostra straordinaria isola parco. La realizzazione di iniziative simili potrebbe avvenire anche durante la stagione primaverile, quando la natura si mostra ancora di più in tutto il suo splendore e l'Asinara diventa un trionfo di colori».

«Ho apprezzato molto il progetto dell'associazione - ha aggiunto l'assessore - e ho invitato i promotori a riproporlo il prossimo anno, perché coniuga perfettamente la forma d'arte con un modello sostenibile di fruizione del parco». Dall'esperienza è nato il video “Asinara Danza e Paesaggio”, che in centoventi secondi riesce a trasmettere sia l'essenza del workshop che la bellezza della fauna e della flora dell'isola. «L'Asinara è anche un luogo di contemplazione – conclude l'assessore – e questo può essere uno dei modi più belli di viverla, rispettandola e apprezzandola».