LavoRas, lavoro per oltre cento algheresi

Confermata anche per la città di Alghero la partecipazione e l'ammissione ai bandi “LavoRas” della Regione Sardegna, che daranno per buona parte del 2019 occupazione nella nostra città a più di cento persone in svariati settori. Questi interventi andranno ad aggiungersi al Rei (finchè non verrà sostituito da altre forme di sostegno più incisive) e al Reis sardo, che tra qualche settimana sarà operativo anche nella nostra città con piu di 500 forme di collaborazione ad personam, che daranno anch'esse un contributo al sostegno familiare molto importante, dando la possibilità ai contraenti di lavorare per alcune ore al miglioramento della nostra città in molti settori. Crediamo che queste forme di aiuto siano la strada giusta per aiutare le famiglie in difficoltà ricevendo in cambio lavoro e non semplice assistenza.

* capogruppo del Partito democratico di Alghero

