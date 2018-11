Vitalizi alla Regione: 16 milioni l’anno per 300 onorevoli. M5S: Ecco tutti i nomi dei nababbi

L’elenco nella pagina facebook del Movimento 5 Stelle . I beneficiari sono oltre 300 (qui la lista completa). La spesa complessiva annuale è di circa 16 milioni di euro. “Stamattina il M5S era sotto il Palazzo del Consiglio Regionale per dire basta ai vitalizi degli ex Consiglieri Regionali”, si legge nel post dei pentastellati sardi, “e un no al colpo di mano che gli Attuali Onorevoli intendevano perpetrare scaricando sui Sardi parte dei costi (quasi sei milioni di euro!) delle loro pensioni integrative.

I vitalizi dovranno essere tagliati entro giugno 2019 pena il decurtamento dei trasferimenti statali alla regione Sardegna (fatti salvi i diritti acquisiti). Ecco i nomi dei nababbi con indicato a fianco quanto ci costano”.