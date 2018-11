Sicilia, la strage degli innocenti: anche due bimbi di 1 e 3 anni fra i dodici morti nel fango

Una strage, il fango che cancella due famiglie: la disperazione per la terribile alluvione in Sicilia, in tutto dodici morti. Così racconta nei dettagli il nostro giornale prtner Quotidiano.net: “Inghiottiti da acqua e fango. Così sono morti nove membri di una famiglia palermitana, sorpresa dall’alluvione in una villetta di Casteldaccia, piccolo centro in provincia di Palermo, non lontano da Bagheria. Tra le vittime del maltempo anche due bambini di 1 e 3 anni. Nonni, figli, zii e nipoti sono stati travolti dalla piena del fiume Milicia, arrivata senza preavviso sommergendo letteralmente l’abitazione a un unico piano in cui si trovavano i Giordano. Si è salvato solo Giuseppe, commerciante, scampato alla morte aggrappandosi ad un albero. Ha perso tutto tranne la figlia di 12 anni, Asia, che era uscita poco prima di casa con lo zio Luca”. (foto di quotidiano.net)

