Basket: Dinamo ko a Cremona (80-73)

La Vanoli Cremona si prende un altro scalpo eccellente e al PalaRadi batte la Dinamo Banco di Sardegna 80-73 e la supera in classifica. Una partita dalla grande intensità che la squadra dell'ex Sacchetti ha risolto solamente nell'ultimo quarto dopo una vera e propria battaglia. C'è stato infatti equilibrio per quasi tutto il match, fino nel cuore dell'ultimo parziale quando Crawford e una tripla di Aldridge hanno permesso ai padroni di casa di aggiudicarsi cinque punti di vantaggio. Da quel punto in poi Cremona non ha più tremato mentre la Dinamo, forse stanca anche dall'impegno di coppa infrasettimanale, ha faticato a trovare soluzioni in attacco. Banforth ci ha provato fino alla fine, ma le energie dei sardi erano ormai svanite. La Vanoli ha controllato il ritmo e ha chiuso molto bene, grazie alla eccellente regia di Ruzzier fondamentale nel gestire tutti gli ultimi palloni. Per Cremona partita perfetta o quasi di Saunders, senza errori al tiro (13 punti) e fondamentale a rimbalzo (12 carambole catturate).