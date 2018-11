Sestu, pericoloso ingrossamento del rio Su Pardu: “Criticità in paese, sos agli abitanti”

A causa delle ingenti precipitazioni a Sestu si segnala un importante ingrossamento del rio Su Pardu con conseguente criticità per le parti dell’abitato limitrofe al rio stesso. E’ richiesta particolare prudenza a chiunque si trovi nel tratto finale di Corso Italia, nella zona dei campi sportivi, nella via Bologna e nella via Monserrato (in direzione verso l’uscita del Paese). Si invitano tutti i residenti delle suddette zone a limitare al massimo gli spostamenti, a tenersi nelle parti alte delle abitazioni che potrebbero essere oggetto di allagamento improvviso nel caso in cui le precipitazioni perdurassero e a seguire le indicazioni

