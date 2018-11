Maltempo nell’Oristanese, situazione grave: strade allagate e soccorsi anche ad Arborea

Rimane ancora molto grave la situazione nell’Oristanese.

Strade allagate, uomini e mezzi di soccorso incessantemente in azione da ieri sera.

Il sindaco di Arborea Manuela Pintus comunica che “permane lo stato di maltempo dovuto alle intense piogge; gli agenti del corpo forestale, i dipendenti del Consorzio di bonifica e i volontari con le botti sono al lavoro per risolvere diverse situazioni critiche.

Si chiede di non intralciare il loro lavoro e di non mettersi in strada se non strettamente necessario”.

La foto è stata scattata alla strada 2 ovest.