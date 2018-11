Il Servizio civile universale al centro di un seminario, con la partecipazione di un folto gruppo di studenti delle scuole superiori. Domani, al T Hotel, è in programma l’evento informativo “Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri”, una giornata di studi promossa dall’Assessorato regionale del Lavoro, con l’intervento di esperti e testimonianze su alcune tra le più significative esperienze realizzate nell’Isola

CAGLIARI - Il Servizio civile universale al centro di un seminario, a Cagliari, con la partecipazione di un folto gruppo di studenti delle scuole superiori. Domani, al T Hotel, è in programma l’evento informativo “Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri”, una giornata di studi promossa dall’Assessorato regionale del Lavoro, con l’intervento di esperti e testimonianze su alcune tra le più significative esperienze realizzate nell’Isola: attività fondate sui valori della solidarietà, dell’educazione alla Pace tra i popoli e del rispetto dei beni comuni, ma anche occasioni (riservate a giovani tra i diciotto ed i ventinove anni) per arricchire il proprio curriculum.

In Sardegna, tra il 2018 ed il 2019, sono 932 i volontari (in fase di selezione), impegnati in 176 progetti, nei settori assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale. Il via alla giornata di studi è alle 9, con i saluti dell’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura e del direttore generale dello stesso Assessorato Luca Galassi. È prevista la partecipazione del sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Dopo la presentazione del seminario a cura del direttore del servizio coesione sociale dell’Assessorato regionale del Lavoro Antonia Cuccu, alle 10 spazio agli interventi, moderati dall’”EducAttore”, formatore e scrittore Michele Dotti, che nel corso della mattinata proporrà una performance alla platea di studenti.

In scaletta due approfondimenti della responsabile Ancilab e Scn Anci Lombardia Onelia Rivolta ed alcune testimonianze. Sono chiamati ad intervenire gli enti “Sardegna solidale” ed “Azienda per la tutela della salute”, l'ex rappresentante regionale dei volontari in servizio civile Gabriele Mura, il presidente della cooperativa sociale Protea ed ex rappresentante regionale dei volontari in servizio civile Gabriella Gaetani, don Gaetano Galia (cappellano del carcere di Sassari e presidente di Cospes Salesiani Sardegna), la funzionaria regionale Felicina Pisanu, con un focus su Garanzia Giovani. Alle 13.30, sono in programma le conclusioni. Sabato 24 novembre, è prevista una replica dell’iniziativa a Sassari.

Nella foto: l'assessore regionale Virginia Mura

