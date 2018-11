Florinas, auto fuori strada sulla 131: due donne ferite ricoverate in ospedale

SASSARI. Doppio incidente, quasi in sumultanea, ieri pomeriggio poco prima delle 16 sulla strada statale 131, al chilometro 195, all’altezza del bivio di Florinas, nel tratto in salita, direzione Cagliari. Danni ingenti ai mezzi e due donne ricoverate in ospedale, le loro condizioni per fortuna non sono gravi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori el 18 (che hanno trasportato le due ferite in ambulanza al Santissima Annunziata di Sassari) e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica degli incidenti e accertare le responsabilità.

Secondo le prime valutazioni, il primo incidente potrebbe essere stato causato da una distrazione e la conducente - nel tentativo di eseguire una manovra per reindirizzare l’auto - avrebbe poi perso il controllo. L’auto si è rovesciata.Il veicolo che sopraggiungeva nella stessa direzione è stato coinvolto con la stessa dinamica. Non è escluso che la donna sa rimasta sorpresa dall’auto rovesciata al centro della carreggiata e si sia spaventata: anche in questo caso la conducente avrebbe perso il controllo e il veicolo è finito rovinosamente fuori strada.Gli agenti della polizia stradale hanno operato per garantire le condizioni di sicurezza e consentire i soccorsi del 118 e le operazioni dei vigili del fuoco. Traffico a rilento fino al completamento dei rilievi e fino a quando non è stato possibile rimuovere dalla carreggiata i due mezzi danneggiati.

vedi su La Nuova Sardegna