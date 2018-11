Con il maltempo si ripetono inesorabili i soliti disagi: strade come fiumi a Sestu

, dal video inviato dal nostro lettore le immagini non lasciano spazio a parole:

“Questa è la situazione in via Tripoli verso via Monserrato,

l’acqua supera il marciapiede e non si vede nemmeno la rotonda”.

