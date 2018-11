Maran, certi episodi non hanno 'girato'

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Abbiamo ribattuto colpo su colpo contro una squadra molto forte, andando a cercare fino alla fine il pareggio. Purtroppo non è arrivato. L'episodio di Benatia? Gli episodi un po' dubbi potevano essere giudicati in un altro modo, ma non voglio parlare di questo, anche se qualche episodio non ha girato come doveva girare. Voglio parlare della prestazione, che è stata da grande squadra ". Il tecnico del Cagliari Rolando Maran sottolinea i meriti della sua squadra ma anche che certi episodi potevano essere valutati in modo diverso dall'arbitro e dai suoi collaboratori. "Dobbiamo mettere in campo prestazioni di questo tipo - continua Maran - perché attraverso di esse arrivano i risultati. È la consapevolezza che fa poi la differenza. Dobbiamo farlo di domenica in domenica. Dobbiamo migliorare, lo abbiamo già fatto rispetto alle prime gare. Dobbiamo riuscire a capitalizzare di più, la nostra crescita passa attraverso questo".