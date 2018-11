scala reale per la Mercede

Quinta vittoria in cinque partite del massimo campionato regionale per le ragazze di coach Manuela Monticelli, che al PalaCorbia battono 83-51 l´Accademia Olmedo

ALGHERO - Quinta vittoria in cinque partite per la Mercede Alghero, che al PalaCorbia battono 83-51 l'Accademia Olmedo nella quinta giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile. Risultato mai in discussione, con il primo quarto concluso sul 28-8 per le padrone di casa.

Parziale di 1-8 per le ospiti in avvio di secondo quarto, ma le ragazze di coach Monticelli reagiscono e vanno al riposo sul +22 (45-23). Al rientro dall'intervallo lungo, la musica non cambia, con la Mercede che allunga fino al 64-38 al 30'.

La sfida si conclude con 32 punti di distacco, sull'83-51 per l'imbattuta capolista. Top scorer del match Tijana Mitreva, autrice di 22punti, ben coadiuvata da Ivona Kozobasiiovska con 20, Asia Kaleva con 12 e Giuali Canu con 11. Tra le ospiti, in doppia cifra Fabiana Galluccio (17punti) e Catta (10).

MERCEDE ALGHERO-ACCADEMIA OLMEDO 83-51: MERCEDE ALGHERO: Kaleva 12, Satta, Corbia, Zidda 3, Kozobasiovska 20, Mitreva 22, Canu 11, Zinchiri 7, Solinas 6, Monti, Milia, Usai 2. Coach Manuela Monticelli. ACCADEMIA OLMEDO: Sini 2, Ponziani 2, Deborah Galluccio 5, Garda 4, Fabiana Galluccio 17, Prota 4, Ballone, Usai 2, Sicali 1, Catta 10, Caneo 4. Coach Matteo Mastropietro. PARZIALI: 28-8, 45-23, 64-38. TIRI LIBERI: Mercede 5/10; Olmedo 16/20.

Commenti