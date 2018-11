Serie A: Cagliari sconfitto a Torino

All´Allianz stadium, nel match valido per l´11esima giornata del massimo campionato, la Juventus si impone per 3-1 sui rossoblu. Joao Pedro ha risposto al gol a freddo di Dybala, ma gli ospiti non hanno potuto niente sull´autorete di Bradaric e sul gol du Cuadrado allo scadere

CAGLIARI - All'Allianz stadium di Torino, nel match valido per l'11esima giornata del campionato di serie A, la Juventus si impone per 3-1 sul Cagliari. Joao Pedro, al 35', ha risposto al gol a freddo di Dybala, ma gli ospiti non hanno potuto niente sull'autorete di Bradaric al 37' e sul gol du Cuadrado a quattro minuti dalla fine.

PRIMO TEMPO. Pronti-via e la Juventus passa già in vantaggio con Dybala, innescato da Bentancur sul filo del fuorigioco. La posizione del bianconero è dubbia e ci vogliono un paio di minuti perchè il Var sancisca l'1-0. Al 7', su azione d'angolo, Matuidi non inquadra lo specchio della porta di testa. Al 18', Pavoletti calcia al volo su traversone di Ionita, ma Szczesny salva tutto di piede. Poco oltre la mezz'ora di gioco, ammonito Bradaric. Al 35', pareggia il Cagliari: cross di Srna, la palla arriva sul secondo palo, dove Joao Pedro controlla, si accentra e batte il portiere. Ma passano due minuti e la Juventus torna in vantaggio grazie ad una sfortunata deviazione in scivolata di Bradaric su traversone basso di Douglas Costa. Al 41', i padroni di casa protesta per un presunto fallo di mano dello stesso Bradaric in area, ma il Var stavolta dice di no. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Al 47', Douglas Costa innesca Cristiano Ronaldo, che colpisce il palo. Si va negli spogliatoi sul 2-1 Juventus.

SECONDO TEMPO. Mister Allegri schiera Cuadrado al posto di Douglas Costa, mentre Rolando Maran ripropone lo stesso undici che ha disputato la prima frazione di gioco. Al 48', giallo per Pavoletti. Quattro minuti dopo, cross di Cuadrado, colpo di testa di Matuidi e palla oltre la traversa. Al 55', Cigarini prende il posto di Bradaric. Sette minuti dopo, ammonito Pisacane. Secondo cambio rossoblu al 66', con Faragò al posto di Ionita. Tre minuti dopo, Alex Sandro subentra a Pjanic. Al 74', giallo per Matuidi. Cinque minuti dopo, mister Maran esaurisce i cambi a propria disposizione inserendo Sau al posto di Padoin. A sette minuti dalla fine, Pisacane salva su Ronaldo, in ottima posizione. Due minuti dopo, è Benatia ha salvare sulla conclusione di Pavoletti, imbeccato da Sau. Al minuto 86, arriva il 3-1 della Juventus, con Ronaldo che parte in contropiede e da a Cuadrado, che insacca. L'arbitro concede tre minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.

JUVENTUS-CAGLIARI 3-1: JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio, Bentancur, Pjanic (24'st Alex Sandro), Matuidi, Douglas Costa (1'st Cuadrado), Dybala, Ronaldo. Allenatore Massimiliano Allegri. CAGLIARI: Cragno, Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin (34'st Sau), Ionita (21'st Faragò), Bradaric (10'st Cigarini), Barella, Castro, Joao Pedro, Pavoletti. ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia. RETI: 1' Dybala, 35' Joao Pedro, 37' aut.Bradaric, 41'st Cuadrado.

Nella foto: Joao Pedro, sua la rete rossoblu

